New York, Columbia University nel caos. Biden: "Sono attacchi antisemiti"

New York, proteste e intimidazioni contro gli ebrei. Interviene Biden

Non si fermano le proteste degli studenti alla Columbia University di New York, il caso è arrivato fino alla Casa Bianca ed è intervenuto in prima persona il presidente Joe Biden, oltre al sindaco della città Eric Adams. Le proteste contro la guerra a Gaza sono state condannate come "antisemite". Ed a riprova del permanere delle preoccupazioni per la sicurezza per gli studenti ebrei, in particolare in questi giorni in cui si celebra la Pasqua ebraica, da oggi i vertici del campus newyorkese hanno deciso di svolgere la didattica online. "Se ogni americano ha il diritto di protestare pacificamente, gli appelli alla violenza ed intimidazione verso gli studenti ebrei e la comunità ebrea sono apertamente antisemiti, irresponsabili e pericolosi", ha scritto la Casa Bianca.

Una dichiarazione diffusa dopo che sono emersi video online in cui alcuni studenti, durante le proteste che vanno avanti da circa una settimana, sono apparsi sostenere gli attacchi del 7 ottobre. "Anche in questi giorni - ha detto Biden riferendosi appunto alle proteste alla Columbia - vediamo attacchi e appelli alle violenze contro gli ebrei. Questo chiaro antisemitismo è riprovevole e pericoloso e non deve avere posto nei college universitari, o in nessuna altra parte nel nostro Paese".