Niger, Macron valuta l'azione militare. E Putin minaccia il nucleare europeo

Golpe in Niger, anche l'Italia preoccupata dal possibile attacco della Francia (che per ora smentisce)

Questa non è una "semplice" storia di un golpe in Africa. Questa è molto di più, con aspetti che toccano direttamente l'Europa sul fronte energetico e della sicurezza, con la crisi che si innesta su quella ucraina. La confusione regna sovrana in Niger. Il colpo di stato condotto dal capo della guardia presidenziale, il generale Abdourahamane Tchiani, proclamatosi capo di stato e “presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria”, sta preoccupando tutte le cancellerie occidentali che si stanno affidando alla mediazione della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) che nella riunione nella capitale della Nigeria, Abuja, ha usato toni bellicosi fino a minacciare, “se necessario” un intervento militare per ripristinare la presidenza del deposto Mohamed Bazoum, eletto democraticamente solo due anni fa.

I toni sono molto alti perché vi è la preoccupazione, più che fondata, che si arrivi a una saldatura con i regimi del Mali e del Burkina Faso, anch’essi frutto di colpi di stato animati da un sentimento anti francese e anti occidentale. Non è un caso, infatti, che anche a Niamey migliaia di persone abbiamo preso d’assalto l’ambasciata francese con slogan e bandiere inneggianti alla Russia e al presidente Vladimir Putin. Un sentimento favorevole alla Russia che sta attraversando tutto il Sahel.

Energia, dicevamo. Il Niger ha subito bloccato l'export di uranio verso al Francia. Come riporta la Stampa, "gli autori del colpo di Stato hanno attaccato frontalmente l’ex potenza coloniale accusandola di voler «intervenire militarmente» per riportare Bazoum alla guida del Paese. «La Francia, con la complicità di alcuni nigerini, ha tenuto una riunione presso la sede della Guardia nazionale del Niger per ottenere le necessarie autorizzazioni politiche e militari», recitava un comunicato trasmesso dalla televisione nazionale. I golpisti hanno poi fatto allusione a una «cancelleria occidentale» che avrebbe utilizzato i suoi «servizi di sicurezza» per sedare le proteste dei manifestanti con del gas lacrimogeno, responsabile di «sei feriti» ricoverati in ospedale".

La voce dell'attacco francese viene vista con grande preoccupazione anche dall'Italia, scrive Repubblica. «Lo scenario peggiore sarebbe una Francia che si muove da sola con i Paesi dell’Africa occidentale », ha dichiarato Guido Crosetto dal palco della rassegna #PiazzAsiago. Il ministro della Difesa ha messo in guardia dalla tentazione di «fare i cowboy nei saloon»: «Un intervento condotto da europei bianchi per incidere in una cosa interna rischierebbe di avere effetti deflagranti. Va bene mantenere i contingenti europei affinché la situazione non degeneri ma è il momento di ragionare: abbiamo ferite nel mondo che nascono da accelerazioni non ponderate. Il compito dell’Occidente non è buttare benzina, ma gettare acqua sul fuoco. Secondo me la situazione è recuperabile senza interventi troppo duri».