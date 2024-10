Non solo Valencia, il tifone Kong-rey mette in ginocchio Taiwan: un morto e 73 feriti. Anche la Cina si prepara al disastro

Taiwan, un morto e 73 feriti per tifone Kong-rey. Cina in allerta

Una donna di 56 anni è morta e 73 persone sono rimaste ferite a Taiwan dopo che il potente tifone Kong-rey ha toccato terra a Chenggong, nel sudest. Lo hanno riferito le autorità locali, spiegando che la donna è morta a Nantou dopo che un albero è caduto sulla sua auto.

Intanto la provincia orientale cinese di Fujian è in stato di massima allerta e ha interrotto i collegamenti ferroviari e marittimi per il tifone in arrivo. A Taiwan, invece, sono state chiuse tutte le scuole e le strade di Taipei, dove si registrano forti piogge e venti, sono in gran parte deserte. Inoltre 35mila soldati sono pronti a intervenire per prestare soccorso.