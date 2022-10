Nord Stream: stop alle perdite, ma per la Russia "impossibile avere certezze"

Nord Stream 1 e Nord Stream 2: il gas non esce più, ma il gasdotto va riparato



Nel weekend si sono bloccate le perdite del gasdotto Nord Stream. Quella di Nord Stream 2 si è arrestata sabato 1 ottobre, mentre domenica 2 l’agenzia governativa danese che si occupa di energia ha dichiarato che anche Nord Stream 1 ha smesso di perdere gas.

Dopo una settimana, l'ipotesi più accreditata resta quella di un sabotaggio, con la Russia sospettata di aver agito per fare pressioni sui governi occidentali e spingerli ad ammorbidire le proprie posizioni anti-russe sulla guerra in Ucraina.

La pressione all’interno dei gasdotti (che stanno a circa 100 metri sott’acqua) è scesa, a causa delle perdite, fino a raggiungere quella dell’acqua esterna, intorno ai 10 bar, ha spiegato la società che gestisce il gasdotto Nord Stream 1. Così la fuoriuscita di gas si è interrotta.

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il gasdotto Nord Stream può e deve essere riparato, ma i tempi non sono chiari. Rispetto a una tempistica sulla riparazione, ha detto: "No, non c'è ancora. Sappiamo solo che dovrebbero essere riparati. Quelle aree devono ancora essere esaminate per capire cosa sta succedendo lì e per valutare l'entità del disastro. Non è chiaro su quale cooperazione internazionale possiamo contare in questa situazione, considerando la posizione isterica e antagonista dell'Occidente sul nostro Paese".