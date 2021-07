Norvegia, Breivik ha ucciso 77 persone. Vive in un trilocale con playstation

Norvegia, Breivik ha ucciso 77 persone. Vive in un trilocale con la play

Il terrorista norvegese che dieci anni fa uccise 77 persone (8 davanti al parlamento e 69 adolescenti sull'isola di Utoya travestendosi da poliziotto), sta trascorrendo una vacanza più che una detenzione in carcere. Anders Behring Breivik, nel frattempo - si legge sul Messaggero - ha compiuto 42 anni, ha cambiato nome in Fjotolf Hansen, ma per tanti fra i sopravvissuti resta un innominato. È il terrorista. Tredici mesi dopo l'eccidio è stato condannato a 21 anni di carcere: la pena massima prevista dalla legge norvegese. Il sistema penitenziario del Paese scandinavo non è tra i più duri al mondo, e lo stragista di Utøya trascorre le sue giornate un trilocale di oltre 30 metri quadrati con vista sull'esterno e accesso alla televisione, alla PlayStation, ma anche a palestra e computer, pur se senza connessione a Internet.

Ciò non è bastato - prosegue il Messaggero - per evitare che Breivik facesse ricorso alla Corte europea dei diritti umani contro una detenzione «inumana e degradante»; azione prontamente rigettata dai giudici di Strasburgo. Tutt'altro che pentito, Breivik continua a far parlare di sé: dopo aver esibito il saluto romano in tribunale, più di recente l'estremista avrebbe scritto di proprio pugno a decine di editori e produttori cinematografici proponendo loro i diritti di un libro o di un film sulla sua vita, dallo stesso stimati secondo ricostruzioni di stampa - per un valore attorno agli 8 milioni di euro.