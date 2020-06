Nuovo Btp 10 anni: record storico, domanda per oltre 100 miliardi

L'importo definitivo del collocamento sindacato del nuovo BTP benchmark a 10 anni con scadenza 01/12/2030 lanciato oggi dal Tesoro e' stato pari a 14 miliardi. Lo riferiscono a Radiocor fonti finanziarie secondo cui, alla chiusura dei libri per la raccolta degli ordini, la domanda totale e' stata di 108 miliardi. Il titolo riconosce uno spread di 9 punti base sul rendimento del BTP decennale scadenza agosto 2030.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato, ha confermato i risultati dell'emissione della prima tranche del nuovo BTp a 10 anni. "Il titolo - si legge nella nota - ha scadenza 1mo dicembre 2030, godimento 1mo giugno 2020 e tasso annuo dell'1,65%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione e' fissato per il 10 giugno.

L'importo emesso e' stato pari a 14 miliardi di euro. Il titolo e' stato collocato al prezzo di 99,520 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,707%". Il collocamento e' stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, NatWest Markets PLC e UniCredit S.p.A e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager. c