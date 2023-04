Olanda, incidente tra treni nella notte: almeno un morto e feriti

Olanda, deragliato un treno viaggiatori: almeno un morto e 30 feriti

È un bilancio che si aggrava di minuto in minuto, quello del deragliamento di un treno viaggiatori in Olanda, avvenuto nella notte. Un deragliamento che in un primo momento era apparso uno scontro tra un convoglio passeggeri e uno merci, e che è accaduto a Voorschoten, a Sud dei Paesi bassi alle 3.25 ora locale (1.25 in Italia), dopo che il treno – che trasportava circa 50 persone – ha urtato attrezzi da costruzione sulla corsia lungo un villaggio nella periferia nord-est di La Haye.

Almeno 30 i feriti, alcuni molto gravi trasportati negli ospedali circostanti, mentre 11 persone sono state curate sul posto. Specialisti sono al lavoro per mettere in sicurezza il treno, spezzato in più tronconi. A causa di una collisione, la parte anteriore del treno è finita in un prato e la parte centrale è su un lato accanto ai binari. Un incendio è scoppiato nella parte posteriore, ma è stato spento subito.

E al momento si conta una vittima: a riferire che una persona è deceduta, Rtl nieuws, citando fonti della Safety Region Hollands Midden.