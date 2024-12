Omicidio Brian Thompson a New York, fermato il 26 enne Luigi Mangione. Ecco chi è il giovane presunto killer

Usa, Ceo Brian Thompson ucciso: fermato il 26 enne Luigi Mangione. Ecco chi è

Il giovane sospettato di essere il killer del ceo Brian Thompson, ucciso mercoledì a Manhattan, si chiama Luigi Mangione, ha 26 anni. Lo riporta il New York Times che cita tre fonti di polizia. Luigi Mangione, stando a un profilo su Linkedin, si è laureato e ha conseguito un master in ingegneria e informatica all’Università della Pennsylvania.

Secondo la bio, Mangione aveva conseguito al liceo il “valedictorian” per aver mantenuto la media più alta della scuola nei quattro anni. Non si sa se il ragazzo avesse anche tenuto il discorso ufficiale alla consegna dei diplomi, onore che tocca allo studente più brillante.

Omicidio Brian Thompson, interrogato un uomo sospettato dalla Polizia ad Altoona in Pennsylvania: svolta nel caso?

La polizia ha interrogato oggi una persona in relazione all'omicidio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson avvenuto a Manhattan la scorsa settimana. L'uomo, residente ad Altoona, in Pennsylvania ha attirato i sospetti degli inquirenti poiché possiede una pistola molto simile a quella usata dal killer. Non è ancora chiaro, però, se l'interrogato sia direttamente coinvolto nel fatto di sangue.

Nel delitto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza all'esterno dell'hotel Hilton di Manhattan, è stata usata un'arma molto particolare: una pistola con un lungo silenziatore. Il killer di Brian Thompson è poi fuggito in sella a una bicicletta e ha fatto perdere le sue tracce entrando a Central Park. La polizia di New York è convinta che il ricercato abbia on seguito lasciato la città su una autobus.