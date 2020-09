Omicidio Kuciak: assolto Kocner, accusato dai testimoni di essere il mandante

Bratislava. Il milionario slovacco Marian Kocner è stato prosciolto dal tribunale dall'accusa di avere ordinato nel 2018 l'assassinio del giornalista investigatico Jan Kuciak e della sua fidanzata. Kocner, riconosciuto colpevole di un'accusa legata al possesso di armi, era a giudizio da gennaio davanti al tribunale speciale di Pezinok, a nord est di Bratislava.

Kuciak venne ucciso a colpi di arma da fuoco il 21 febbraio di due anni fa, insieme alla sua fidanzata, Martina Kusnirova. Entrambi avevano 27 anni. Per il tribunale non ci sono prove sufficienti che

Kocner abbia ordinato e pagato la loro uccisione.

Una donna identificata come Alena Z e un ez poliziotto identificato come Tomas S erano indicati dal principale testimone, Zoltan A, come complici nei due omicidi. Il tribunale non ha trovato prove

sufficienti a carico di Alena Z, mentre Tomas S è stato riconosciuto colpevole di complicità nei due delitti e condannato a 25 anni di carcere. La Procura potrà appellare le sentenze.

Zoltan A., insieme all'uomo che ha ammesso di avere materialmente premuto il grilletto, Miroslav M., era già stato precedentemente condannato. Kuciak si era occupato delle attività imprenditoriali di

Kocner e di alcuni presunti casi di corruzione. La morte del giornalista innescò una serie di proteste di piazza che portarono alla caduta dell'allora governo.