Onu, l'Estonia assume la direzione del consiglio di sicurezza

"Oggi l'Estonia assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Questa è una grande responsabilità. Dobbiamo affrontare l'impatto di # COVID19 sulla pace e sulla sicurezza e fare tutto il possibile per proteggere quelli nelle zone di conflitto. La trasparenza del Consiglio è di vitale importanza". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri estone, Urmas Reinsalu, che avvia così la guida estone, in un momento a dir poco delicato per gli equilibri globali.

Today Estonia takes over the presidency of the @UN #SecurityCouncil.



This is a huge responsibility. We must address the impact of #COVID19 on peace and security, and do everything we can to protect those in conflict zones. Transparency of the Council is vital.