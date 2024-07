Orban isolato in Europa, i suoi vertici saranno boicottati dai Commissari Ue

Ungheria isolata in Ue, von der Leyen contro Orban per i viaggi non concordati

A pochi giorni dalla decisione finale sul bis di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Ue, arriva la mossa da parte dei vertici europei di isolare Viktor Orban, nessun alto dirigente sarà presente ai vertici informali organizzati dall'Ungheria che è diventata da inizio luglio presidente di turno dell'Ue. Una decisione, quella di non inviare i ministri, - riporta La Repubblica - mai presa nella storia dell’Unione europea e che arriva dopo i viaggi di Orbán, fatti in completa autonomia senza alcuna comunicazione agli altri componenti del Consiglio europeo, prima a Mosca da Vladimir Putin, poi a Pechino da Xi Jinping e infine in America da Donald Trump con tanto di messaggio del presidente ungherese sulla "soluzione" che il tycoon che sfida il presidente Usa uscente Joe Biden "troverà sulla guerra in Ucraina".

La Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, quindi, - prosegue La Repubblica - boicotterà le riunioni informali del Consiglio sotto la presidenza di turno del premier ungherese Viktor Orbán: "Alla luce dei recenti sviluppi che segnano l’inizio della guida ungherese, la presidente ha deciso che la Commissione europea sarà rappresentata a livello di alti funzionari durante le riunioni informali del Consiglio, e la visita del collegio alla Presidenza non avrà luogo", dice il portavoce della stessa Commissione Eric Mamer. La decisione della commissione Ue, che da qualche tempo era nell’aria, adesso è stata ufficializzata.