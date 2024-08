Gaza, Israele libera un ostaggio. "Complessa operazione" dell'Idf

Al-Qadi venne rapito il 7 ottobre scorso da Hamas nel Kibbutz Magen, dove lavorava come guardia di sicurezza. E' sposato e ha 11 figli



L'esercito israeliano ha annunciato oggi di aver liberato un ostaggio detenuto da Hamas, nel corso di una "complessa operazione" condotta nel sud della Striscia di Gaza. In una nota ha precisato che si tratta di Qaid Farhan al-Qadi, 52 anni, trovato "in stabili condizioni di salute, ora trasferito in ospedale per controlli medici".

Al-Qadi venne rapito il 7 ottobre scorso da Hamas nel Kibbutz Magen, dove lavorava come guardia di sicurezza. E' sposato e ha 11 figli. Stando a quanto precisato da Haaretz, l'uomo è stato tenuto in un tunnel nell'enclave palestinese ed è riuscito a sfuggire ai suoi rapitori prima di essere tratto in salvo dall'esercito israeliano.