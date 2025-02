Guerra Ucraina? Trump non ne vuole sapere, per la pace pagherà l'Europa. Conto da 3 mila miliardi di euro

Pace in Ucraina, conto salatissimo per l'Europa. Trump non partecipa

Trump ha deciso di negoziare la tregua in Ucraina escludendo l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti punta a trovare l'intesa tra le parti in un confronto a tre, al tavolo negoziale vuole portare Putin e Zelensky ed essere lui, in rappresentanza degli Usa, l'unico mediatore. Il primo tentativo di accordo per la tregua si tenterà settimana prossima in Arabia Saudita, al summit saranno presenti alti funzionari ma non i leader. Ma l'Europa non ci sta a essere esclusa da questo confronto e a spiegarne i motivi è una stima fatta da Bloomberg. Il conto da pagare per Ue e Gran Bretagna è di quelli salati: 3.000 miliardi di euro in dieci anni. Gli Usa infatti hanno un grosso vantaggio L’Ucraina è un problema lontano, possono smettere di sostenerla quando vogliono senza troppi danni.

Per l’Europa, al contrario, - spiega Il Fatto Quotidiano - Kiev è la porta di casa. Trump ha già fatto sapere che Kiev non entrerà nella Nato, mentre il suo segretario alla Difesa Pete Hegseth - proprio al vertice dell’Alleanza atlantica in Germania - ha spiegato che in futuro all'Ucraina serviranno "robuste garanzie di sicurezza, ma devono essere assicurate da truppe europee e non europee e, se ci sarà una missione di peacekeeping, non deve essere una missione Nato". Tradotto, ai singoli paesi dell'Ue verrà chiesto di aumentare la spesa militare, perché "il 2% del Pil non è sufficiente", serve secondo i desiderata di Trump "il 3, il 4 e, in ultima analisi, anche il 5% del Pil della spesa per la difesa".