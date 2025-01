Pakistan: video su TikTok “discutibili”, spara e uccide la figlia di 14 anni.

“L'hanno uccisa alcuni uomini”, poi la verità: “L'ho uccisa io per i video su Tikok”. Succede nella città sud occidentale di Quetta, in Pakistan dove un uomo ha sparato alla figlia di 14 anni per aver pubblicato alcuni video su TikTok definiti “discutibili”.

Per la Polizia, un delitto d'onore

Lui si chiama Anwar ul-Haq e, secondo la Polizia, avrebbe compiuto un delitto d'onore, in preda alla rabbia per aver visto i video della ragazzina sulla piattaforma. Dopo le iniziali incertezze ha confessato. L'uomo prima di vivere in Pakistan era stato Negli Usa.