Palma di Maiorca, crolla la terrazza di un bar: 4 morti e 21 feriti

Crolla la terrazza di un bar: quattro morti a Maiorca. Decine i feriti

Quattro persone sono morte e ventuno sono rimaste ferite dopo il crollo del tetto di un edificio a due piani nell'isola di Maiorca. Lo rendono noto i servizi di emergenza.

I media locali hanno riferito che il disastro è avvenuto in un ristorante nella zona di Playa de Palma, il Medusa Beach Club, in calle Cartago a sud della capitale dell'isola, Palma di Maiorca, proprio mentre l'alta stagione turistica è in pieno svolgimento.