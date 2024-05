Russia, incendio nella notte in un ostello vicino Mosca: almeno otto i morti

Russia, incendio in ostello vicino Mosca: almeno 8 morti

Almeno otto persone sono morte vicino Mosca a causa di un incendio scoppiato in un ostello illegale che ospitava dei migranti. L'incendio è scoppiato intorno alle 4 del mattino in un edificio residenziale a due piani nel quartiere Istrinsky, a nord-ovest della capitale russa.

I soccorritori hanno detto che due occupanti sono fuggiti, ma che otto corpi sono stati trovati nella casa, che si trova ai margini di un villaggio turistico. "Secondo gli investigatori, un uomo di 23 anni ha affittato la casa, che successivamente e' stata affittata a cittadini stranieri non registrati in Russia", hanno detto i pubblici ministeri. La Procura ha escluso che l'incendio sia scoppiato per una fuga di gas.