Navalny, la madre: "Mi hanno mostrato il corpo. Vogliono sepoltura segreta"

Alexey Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, morto improvvisamente a 47 anni il 16 febbraio in una colonia penale russa. Per il presidente Joe Biden, il responsabile è lo stesso Putin.

Navalny: madre, mi hanno mostrato corpo Aleksei

La madre di Aleksei Navalny, Lyudmila, ha fatto sapere che le autorita' le hanno finalmente mostrato il corpo del figlio, morto la settimana scorsa in una colonia penale nell'Artico.

Navalny: madre, autorita' vogliono sepoltura in segreto

Le autorita' russe vogliono che Aleksei Navalny sia sepolto in segreto. Lo ha riferito la madre dell'oppositore russo, sostenendo che la stanno "ricattando e indicando le condizioni su dove, quando e come dovrebbe essere seppellito".

"Guardandomi negli occhi, hanno detto che se non acconsento a un funerale segreto, faranno qualcosa con il corpo di mio figlio", ha aggiunto la madre di Navalny in un video pubblicato su X. "Gli investigatori hanno detto che la causa della morte e' nota e che hanno tutti i documenti medici e legali".

Parigi, 'Mosca ha minacciato i nostri caccia sul Mar Nero'

"Un mese fa, un sistema di controllo aereo russo ha minacciato di abbattere aerei francesi sul Mar Nero mentre erano in una zona internazionalmente libera che pattugliamo". Lo ha denunciato il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, alla radio Rtl, parlando di tentativi dei russi di "prendere il controllo" di pattuglie aeree e marittime francesi. "Ci sono operatori russi che minacciano i piloti francesi di abbattere i loro velivoli", ha ribadito. Il ministro ha anche parlato di una nave da guerra russa ormeggiata nella baia della Senna, in una zona internazionale ma "come per intimidire la Francia".