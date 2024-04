Parigi, la sfilata di cammelli sotto la Torre Eiffel. Animalisti in rivolta

Parigi, la sfilata di cammelli e la momentanea sospensione. La battaglia con gli animalisti

I parigini si dividono su una singolare iniziativa. Sabato prossimo, infatti, è prevista una sfilata sotto la Torre Eiffel, ma non si tratta questa volta di top model, ma di alcune categorie specifiche di animali, "gli eroi dei deserti degli altipiani". Dromedari, cammelli, lama e alpaca. Ma l'iniziativa sta generando polemiche e sul piede di guerra ci sono in particolare gli ambientalisti, che al momento hanno ottenuto la sospensione momentanea dell'insolita manifestazione. Il controverso evento è organizzato dalla Federazione francese per lo sviluppo dei camelidi in Francia e in Europa. Rientra nell'Anno internazionale dei camelidi, proclamato dall'Onu per promuovere "il contributo essenziale" di questi animali che provvedono al sostentamento di "milioni di famiglie che vivono in ambienti ostili in più di 90 Paesi".

Secondo l'organizzatore della sfilata parigina, il sindaco di Janvry (Essone) Christian Schoettl, è un modo per sostenere "la causa del cammello nella capitale francese dei diritti umani". Tuttavia i suoi argomenti non hanno convinto l'associazione per la protezione degli animali 'Paris Animaux Zoopolis', che ha denunciato l'uso di cammelli, dromedari, lama e alpaca come "oggetti di intrattenimento" e "volgari risorse alimentari". "Questi animali sono adattati al deserto, alle alte temperature e alla siccità. Non hanno il loro posto a Parigi", ha argomentato Amandine Sanvisens, cofondatrice dell'associazione. Anche il comune di Parigi "non è favorevole a questa sfilata" ma non ha potere decisionale, "poichè l'evento è itinerante".