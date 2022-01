Party prima del funerale di Filippo, da BoJo scuse a Elisabetta II

Uk, party prima del funerale di Filippo: Boris Johnson si scusa (attraverso il suo portavoce) con la Regina

Boris Johnson si scusa con la Regina Elisabetta per i party alla vigilia dei funerali del principe Filippo. L'ex direttore delle comunicazioni del primo ministro britannico BoJo, James Slack, si è scusato per aver organizzato la sua festa di addio a Downing Street il 16 aprile 2021, in pieno lockdown e alla vigilia dei funerali del consorte reale. Slack si assume “la piena responsabilità” per un evento che “non avrebbe dovuto tenersi”. "Voglio scusarmi senza riserve per l'indignazione e il dolore causati. Sono molto dispiaciuto e mi assumo la piena responsabilità", ha affermato in una nota.

