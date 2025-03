Pelicot, il terribile sospetto: sedava e violentava non solo la moglie ma anche la figlia. Altra denuncia

Francia, Pelicot: spuntano anche le foto della figlia nuda. Nuovo dramma per Gisèle

Si torna a parlare di uno dei più grandi predatori sessuali della storia, Dominique Pelicot. L'uomo, già condannato a 20 anni di carcere per le violenze ai danni della moglie Gisèle, ora rischia un nuovo processo: denunciato pure dalla figlia Caroline Darian, la grande esclusa del primo procedimento in Francia. Pelicot è stato condannato per aver drogato e fatto violentare sua moglie Gisèle da decine di uomini sconosciuti contattati su internet e Caroline pensa che le stesse cose possa averle fatte anche nei suoi confronti. La figlia di Dominique ha presentato ieri una denuncia contro il padre. Durante l'istruttoria per le violenze sulla madre, erano emersi a più riprese immagini e registrazioni nelle quali Dominique Pelicot inviava immagini di sua figlia senza veli ad anonimi interlocutori su Internet.

Pelicot ha sempre negato abusi sulla figlia, ora 45enne. I fatti risalirebbero al periodo che va dal 2010 al 2020. Di lei sono state trovate nel computer del padre, in una cartella cancellata, due foto in cui giace in un letto incosciente, probabilmente drogata, in una posizione innaturale e con addosso degli slip che non riconosce. Moltissimo per sconvolgere la mente di una figlia sicura di essere stata lei stessa una preda del padre. Non abbastanza per essere riconosciuta come vittima in un processo per stupro. Rivolgendosi a suo padre in Tribunale, Darian ha detto: "So che hai abusato di me. Non hai il coraggio di dirmelo, ma io ho bisogno di conoscere la verità per andare avanti". Ora la svolta, è scattata la denuncia nei confronti del padre che rischia un nuovo processo.