Trump, torna la tolleranza zero: nessun condono per la pena di morte, riecco le esecuzioni

Usa, nel braccio della morte ci sono 40 detenuti: Biden aveva interrotto le esecuzioni capitali che ora con Trump ripartiranno

Cinque giorni prima che Joe Biden prestasse giuramento come Presidente e interrompesse, di fatto, le esecuzioni federali, l'amministrazione Trump ha giustiziato il suo 13° detenuto federale, Dustin Higgs, condannato a morte tramite iniezione letale, per aver rapito e ordinato l'uccisione di tre donne nel Maryland, nel 1996.

"Prima del primo mandato di Donald Trump, non c'era stata un'esecuzione federale negli Stati Uniti da 17 anni e la morte di Higgs ha segnato un record macabro per Trump: nessun Presidente, in più di un secolo, aveva messo a morte così tante persone."Così si esprime il TIME. Da quando Biden è entrato in carica, nessun detenuto federale è stato giustiziato. Trump ha promesso di riavviare le esecuzioni federali e ha detto che vuole espanderne l'uso ai condannati per traffico di droga , traffico di esseri umani , migranti che uccidono cittadini e poliziotti statunitensi e coloro che sono condannati per stupro di bambini . Ma servirebbe un atto del Congresso.Secondo il Death Penalty Information Center sarebbero 40 i detenuti nel braccio della morte. L'articolo 2 della Costituzione americana conferisce al Presidente il potere incondizionato di perdonare un crimine federale o commutare una condanna federale, inclusa una condanna alla pena capitale.



All'inizio di questo mese - ricorda sempre il TIME - Biden ha graziato suo figlio Hunter per condanne riguardanti armi e tasse.Giovedì ha concesso la clemenza a 1.499 americani che erano stati rilasciati dalla prigione e posti agli arresti domiciliari durante la pandemia di Coronavirus. Si è trattato del più grande atto del genere, da parte di un Presidente americano, in un solo giorno. Quindi, non è stato solo il governo di destra italiano della Meloni a prevedere un condono per i cosiddetti novax. I Dem nostrani, però, hanno taciuto sul condono dei Dem statunitensi, che è stato ben più incisivo di qualche multa, come ci racconta il TIME.

Biden, infatti, avrebbe ridotto la pena di un gruppo che includeva i condannati per omicidi di massa che hanno inorridito la nazione, tra cui Dylann Roof, il suprematista bianco che ha ucciso nove fedeli neri a Charleston, Carolina del Sud nel 2015; Robert Bowers, che ha ucciso 11 fedeli alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh nel 2018; e Dzhokhar Tsarnaev, una delle persone dietro l'attentato alla maratona di Boston del 2013 che ha ucciso tre persone e ne ha ferite centinaia. Biden ha sostenuto la pena di morte durante i suoi tre decenni al Senato. Durante la sua corsa alla presidenza nel 2020 ha cambiato posizione. Il sito web della campagna di Biden prometteva che avrebbe spinto il Congresso ad abolire la pena di morte federale. Il Time dice che "non ha mai fatto approvare quella legge, ma il suo procuratore generale, Merrick Garland, ha bloccato la pratica quando ha emesso una moratoria per studiare il modo in cui le persone vengono messe a morte".



Quando Bergoglio ha guidato le preghiere, domenica, dall'iconica finestra dell'Angelus che si affaccia su Piazza San Pietro, in Vaticano, sembrava che stesse lanciando un messaggio mirato a Biden: "oggi, mi sento in dovere di chiedere a tutti voi di pregare per i detenuti nel braccio della morte negli Stati Uniti". "Preghiamo affinché le loro condanne possano essere commutate o modificate".

Mentre il dibattito sulla pena di morte torna ad infiammare gli animi americani, un sondaggio Fox News rivela che i condoni provocano disapprovazione tra la gente, sia quella di Biden per Hunter che quella di Trump prevista per il 6 gennaio. Nel complesso, il 68% del Paese è insoddisfatto della Presidenza Biden (in aumento di 3 punti da agosto). Quel piccolo aumento deriva principalmente da un balzo di 20 punti nell'insoddisfazione tra i democratici , che è per lo più compensato da un minor numero di repubblicani insoddisfatti di 15 punti: presumibilmente, entrambi i cambiamenti possono essere attribuiti alla rielezione di Trump.



Uno su 3 afferma che "sleepe Joe" sarà ricordato come uno dei peggiori presidenti degli Stati Uniti , il che è un po' meglio dei 4 su 10 che hanno detto lo stesso di "the Donald", alla fine del suo primo mandato. Biden lascia l'incarico con un indice di gradimento del 41% , appena un punto in più rispetto al suo minimo storico. Il 58% disapprova , tra cui circa 1 democratico su 5 e la maggior parte degli indipendenti (76%) . La disapprovazione è ai massimi storici tra gli elettori sotto i 45 anni, gli ispanici e gli elettori di città.



Biden conclude il suo mandato con valutazioni negative sbilanciate su alcune questioni chiave , poiché solo circa un terzo approva il lavoro che sta svolgendo sulla sicurezza dei confini (31% approva-67% disapprova) e sull'inflazione (34%-64%).

Dopo aver ripetutamente promesso di non farlo, Biden ha concesso la grazia presidenziale a suo figlio, Hunter, ma il 63% degli elettori disapprova la grazia , circa il doppio della quota di coloro che la approvano (32%). Sei democratici su 10 approvano, mentre 7 indipendenti su 10 e 9 repubblicani su 10 disapprovano.



Nel complesso, le opinioni sono le stesse quando agli elettori viene chiesto dell'impegno di Trump a perdonare le persone condannate per l'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti: il 62% disapprova, il 34% approva. La dinamica partigiana qui si capovolge, poiché 9 democratici su 10 e 7 indipendenti su 10 disapprovano, mentre 6 repubblicani su 10 approvano.



Condotto dal 6 al 9 dicembre sotto la direzione di Beacon Research (D) e Shaw & Company Research (R) , questo sondaggio di Fox News include interviste con un campione di 1.015 elettori registrati, selezionati casualmente da un archivio nazionale di elettori. Victoria Balara di Fox News ha contribuito a questo rapporto. Come capo dell'unità dei sondaggi, Dana Blanton gestisce il sondaggio Fox News e supervisiona il sondaggio elettorale Fox News Voter Analysis .

