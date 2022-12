Perù, arrestato il presidente Castillo. Un golpe per evitare l'impeachment

Perù, tentativo di colpo di stato fallito: Castillo destituito e in carcere

Pedro Castillo è stato destituito e arrestato, non è più il presidente del Perù. Al termine di un lungo braccio di ferro tra il potere esecutivo e quello legislativo, il Parlamento peruviano ha destituito con una procedura d’emergenza Castillo. Il Parlamento, però, ha accelerato un procedimento di impeachment per «incapacità morale», il cui voto era calendarizzato proprio per la giornata odierna. A seguito del voto che ha messo sotto stato di accusa Castillo, è stata convocata la vicepresidente Dina Boluarte, come previsto dalla Costituzione, divenendo così la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente della Repubblica nella storia del Perù.

L'ex presidente peruviano destituito Pedro Castillo è stato portato nel carcere di Barbadillo, nel quartiere di Ate, nella capitale. Nello stesso penitenziario è detenuto l'ex presidente Alberto Fujimori, che sta scontando una condanna a 25 anni di carcere mentre è sotto processo per ribellione e cospirazione. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di non considerare più presidente del Perù Pedro Castillo, uomo di sinistra, poche ore dopo che aveva tentato di sciogliere il Congresso che si preparava a discutere il suo impeachment. "Mi risulta che, data l'azione del Congresso, si tratti dell'ex presidente Castillo", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price.