Polonia, multa di 1 mln al giorno dalla Corte Ue

Polonia multata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, condannata al versamento di un milione di euro al giorno

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato la Polonia a pagare alla Commissione europea una pena di un milione di euro al giorno per non aver sospeso l'applicazione delle disposizioni della normativa nazionale relative, in particolare, alle materie di competenza della Sezione disciplinare della Corte Suprema. "L'osservanza delle misure cautelari disposte il 14 luglio 2021 è necessaria al fine di evitare un danno grave e irreparabile all'ordinamento giuridico dell'Unione europea e ai valori sui quali tale Unione si fonda, in particolare quello dello Stato di diritto", si legge in una nota della Corte.