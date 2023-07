Processo a Trump il 20 maggio 2024. Il caso delle carte segrete a Mar-a-Lago

Il Tycoon ha detto alle persone che erano con lui a Bedminster, New Jersey, nel luglio del 2021, che il “piano era confidenziale e segreto”

Il processo a Donald Trump per le carte segrete a Mar-a-Lago si aprirà il 20 maggio 2024. Lo ha stabilito il giudice Aileen Cannon. Il processo prenderà il via quindi nel mezzo della campagna elettorale e a pochi mesi dal voto. L'accusa aveva chiesto che il processo iniziasse a dicembre 2023, mentre gli avvocati difensori di Trump avevano chiesto che iniziasse dopo le elezioni presidenziali del novembre 2024. Il 77enne è il favorito per la nomina presidenziale repubblicana.

Trump è accusato di aver fornito dettagli su un “piano di attacco” del Pentagono e aver condiviso mappe segrete sull’operazione militare. È quanto emerso nelle scorse settimane dai documenti depositati dal procuratore speciale Jack Smith per l’incriminazione dell’ex presidente. “Trump ha mostrato e descritto un “piano di attacco” che ha detto era stato preparato per lui dal Dipartimento della Difesa.



Il Tycoon ha detto alle persone che erano con lui a Bedminster, New Jersey, nel luglio del 2021, che il “piano era confidenziale e segreto”. Per questo secondo i magistrati statunitensi Trump “ha violato la sicurezza nazionale” degli Usa. Gli sono stati contestati sette reati, tra cui le false dichiarazioni e la cospirazione per ostruire la giustizia, oltre all’aver trattenuto volontariamente documenti che andavano consegnati agli Archivi di Stato. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente si trova a dover affrontare un’incriminazione per reati federali.