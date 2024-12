Georgia, Kavelashvili presta giuramento come presidente. Ma la piazza insorge: proteste pro Ue a Tbilisi

Georgia, Kavelashvili presta giuramento come presidente. Proteste nella Capitale

Mikheil Kavelashvili ha prestato giuramento come nuovo presidente della Georgia succedendo al capo di Stato uscente e filo-europea, Salome Zurabishvili, nel mezzo di una crisi politica che dura da due mesi. L'ex calciatore, noto per le sue posizioni ultraconservatrici e antioccidentali, ha prestato giuramento durante una breve cerimonia in Parlamento. Pochi minuti prima, la presidente uscente Zurabishvili ha annunciato che avrebbe lasciato il palazzo presidenziale ma che si considerava ancora "l'unica leader legittima" del Paese, promettendo di continuare a lottare contro il partito al potere 'Sogno Georgiano'.

La presidente uscente della Georgia si dichiara l'unica leader legittima

La presidente uscente della Georgia, Salome Zourabichvili ha detto che lascerà il palazzo presidenziale dopo l'insediamento del capo di stato eletto, Mikhail Kavelashvili, ma promette di continuare a combattere. "Lascerò questo posto", ha detto rivolgendosi ai manifestanti pro-Ue radunatesi davanti al palazzo. Ma resto "l'unico presidente legittimo", ha aggiunto.

Proteste pro Ue a Tbilisi contro il nuovo presidente

Almeno 2mila manifestanti pro-Ue si sono radunati a Tbilisi, in Georgia, per protestare contro il governo, poco prima dell'insediamento del nuovo presidente, la cui nomina è contestata dall'opposizione. I manifestanti attendono il discorso dell'attuale leader del Paese, Salome Zurabishvili, che si è rifiutata di dimettersi e chiede nuove elezioni. Un reporter dell'Afp nella capitale racconta di una folla crescente di dimostranti fuori dal palazzo presidenziale, con molti che portavano bandiere dell'Ue e cantavano "Georgia!".