Putin apre a nuove negoziati: ipotesi di una tregua olimpica in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di avere discusso con il leader cinese Xi Jinping di una possibile tregua in Ucraina per le prossime Olimpiadi. "Sì, Xi Jinping me ne ha parlato, abbiamo discusso della questione", ha detto Putin, citato dalla Tass. In colloqui avuti recentemente a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron Xi aveva detto che Pechino sostiene l'idea di una tregua olimpica. Secondo Putin, i principi del Movimento Olimpico - compresa una eventuale tregua - sono "giusti", ma il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) li sta "violando" escludendo la Russia dalle competizioni sportive internazionali. "I principi dell'Olimpismo, inclusa la tregua Olimpica, sono assolutamente corretti", ha affermato il presidente russo citato dalla Tass. "Non è un caso che siano stati modellati dalla comunità globale nel corso dei secoli". "Tuttavia, il problema in questione è che i funzionari sportivi internazionali oggi stanno violando questi principi e violano la natura fondamentale della Carta Olimpica. Stanno politicizzando lo sport e ciò è inammissibile".