Putin, l'ex consigliere: "Embargo totale a petrolio e gas per fermarlo"

Guerra Russia-Ucraina, l'ex consigliere di Putin: "Embargo totale a petrolio e gas per fermarlo"

Per fermare Vladimir Putin e la guerra in Ucraina serve “l'embargo totale dell'Europa a petrolio e gas russo”. Andrei Illarionov, economista di San Pietroburgo ed ex consigliere del presidente, ha affermato che con un vero embargo sulle esportazioni dalla Russia, “entro un mese o due, le operazioni militari russe in Ucraina, probabilmente saranno cessate, saranno interrotte”.

Ilianov, Intervistato dalla Bbc, ha spiegato che l’economia russa ha subito un duro colpo grazie alle sanzioni imposte, tuttavia si tratta di una strategia non abbastanza forte da spingere Putin a cambiare i propri propositi. "Le ambizioni territoriali di Putin, le sue ambizioni imperiali, sono molto più importanti di qualsiasi altra cosa, compreso il sostentamento della popolazione russa e della situazione finanziaria del Paese", ha specificato Illarionov.

