Putin: “Possibili cambi nella dottrina nucleare. L'Europa sostituirà Zelensky"

Putin: “L'Occidente si libererà di Zelensky a metà 2025”

L'occidente sostituirà Zelensky nella prima metà del 2025. Ne è convinto Vladimir Putin

Mosca: “Abbasseremo la soglia per l’uso di armi nucleari”

La Russia sta pensando di modificare la propria dottrina nucleare "per abbassare la soglia per l'uso delle armi nucleari". Lo ha annunciato Vladimir Putin

Russia: “Fornire armi a Kiev sarebbe un errore per Seul”

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che fornire armi letali a Kiev da parte di Seul sarebbe "un errore": lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass

Ucraina: “Bombe russe in Donetsk, 3 morti”

Le truppe russe hanno bombardato il villaggio di Rozkishne, nella regione di Donetsk, con munizioni a grappolo Smerch uccidendo tre civili, una donna di 64 anni e due uomini di 30 e 42 anni. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando la procura regionale di Donetsk.Nell'attacco, avvenuto dopo mezzogiorno, altre quattro persone, tra cui un ragazzo di 14 anni, hanno riportato ferite da esplosioni e da schegge.

Zelensky: "Un grazie alla Romania per il sistema Patriot”

"Sono grato alla Romania e al presidente Klaus Iohannis per aver preso la decisione di dotare l'Ucraina di un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "questo contributo cruciale rafforzerà il nostro scudo aereo e ci aiuterà a proteggere meglio la nostra popolazione e le nostre infrastrutture critiche dal terrorismo aereo russo. Apprezzo la forte leadership della Romania e il sostegno di principio all'Ucraina". "È importante sottolineare che questo passo rafforza la sicurezza non solo in Ucraina, ma in tutta la nostra regione e in Europa - afferma ancora - Mettendo fine ora al terrore russo, l'Ucraina previene la potenziale aggressione contro la Moldavia, la Romania, gli Stati baltici e tutti i nostri vicini. È fondamentale che l'Ucraina disponga degli strumenti necessari per sconfiggere il terrorismo russo adesso, in modo che nessun altro debba affrontare le azioni aggressive della Russia su scala più ampia in futuro".

Russia e Vietnam non stringeranno alleanze

Russia e Vietnam hanno concordato di non stringere alleanze l'una contro l'altra, secondo una dichiarazione congiunta pubblicata sul sito web del Cremlino."La Russia e il Vietnam non stringono alleanze né stipulano accordi con Paesi terzi allo scopo di realizzare azioni dannose per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale, nonché per gli interessi fondamentali reciproci. Le relazioni vietnamite non sono rivolte contro terzi", si legge nel documento, rilanciato da Ria Novosti.

La Romania donerà un sistema Patriot all’Ucraina

“Considerando il significativo deterioramento della situazione della sicurezza in Ucraina, a seguito dei continui e massicci attacchi della Russia alla popolazione civile e alle infrastrutture civili, in particolare al settore energetico, nonché le conseguenze regionali di questa situazione, anche sulla sicurezza della Romania, in stretto coordinamento con gli alleati, i membri del Consiglio hanno deciso di donare all'Ucraina un sistema Patriot". Lo si legge sul sito della presidenza romena.

Ucraina, la Corea del Sud riconsidererà la sua posizione sul divieto di armi

La Corea del Sud riconsidererà la sua posizione sulla fornitura di armi all'Ucraina dopo che Pyongyang e Mosca hanno firmato il trattato che prevede l'impegno reciproco a fornire assistenza militare immediata nel caso in cui uno dei due Paesi sia attaccato. "Abbiamo in programma di riconsiderare la questione del sostegno agli armamenti all'Ucraina", ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Chang Ho-jin, suggerendo un cambio nella politica di Seul sulla divieto di fornire aiuti letali all'Ucraina. In conferenza stampa, Chang ha annunciato nuove sanzioni a entità legate ai rapporti tra Corea Nord e Russia, secondo la Yonhap.

Putin: “Il Vietnam è uno degli alleati più affidabili”

Il ''Vietnam è uno degli alleati più affidabili'' della Russia. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. "Èun piacere essere in Vietnam, sul suolo ospitale della Repubblica Socialista del Vietnam. Uno dei nostri amici e partner affidabili di lunga data. Le relazioni russo-vietnamite di fiducia e comprensione reciproca hanno fatto molta strada e hanno resistito le prove della guerra con onore", ha detto Putin in un incontro con il primo ministro del Vietnam Pham Minh Chinh.