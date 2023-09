Putin: "Zelensky copre i nazisti". Armi, Kim verso l'incontro con lo zar

Kim Jong-un alla corte di Putin: c'è in ballo la vendita di armi per la guerra in Ucraina. Rumors

Secondo quanto trapela dagli Stati Uniti, il leader nordcoreano Kim Jong Un incontrerà presto il presidente russo Vladimir Putin per discutere della fornitura di armi a Mosca per la guerra in Ucraina. "No, non possiamo confermarlo. Non abbiamo niente da dirvi in merito". Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di confermare le notizie di un prossimo incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-Un diffuse ieri dal New York Times.

Mosca dunque non conferma la notizia, ma nemmeno la smentisce. Del resto, il rumor che circola è che la Russia fosse già in trattative attive e segrete con Pyongyang per acquisire una serie di munizioni e rifornimenti.

Secondo il New York Times, il Cremlino sta cercando proiettili di artiglieria e missili anticarro dalla Corea del Nord, mentre Kim vuole tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare, nonché aiuti alimentari. Alcuni funzionari statunitensi avrebbero riferito al New York Times che Kim probabilmente si recherà su un treno blindato alla fine di questo mese per incontrare Putin a Vladivostok, sulla costa russa del Pacifico e non lontano dalla Corea del Nord, dove dal 10 al 13 settembre si terrà il Forum economico orientale.