Rama con l'aiuto a Meloni si è giocato il Pse. Pd: "Traditi i nostri valori"

Albania, Rama rischia grosso nel Pse. Le conseguenze del patto con Meloni

L'accordo Italia-Albania sui migranti non è piaciuto molto ad una parte dell'Europa ma chi proprio non ha mandato giù la stretta di mano tra Rama e Meloni è stato il Pd. Peppe Provenzano, responsabile esteri dei dem, non ha usato mezze parole per descrivere la decisione presa dal presidente albanese: "Ha tradito i nostri valori". Da qui la scelta - si legge su Repubblica - di chiedere al vertice dei socialisti di Malaga l'esclusione del suo Pssh, il partito socialista d'Albania. "Porremo la questione al congresso del Pse", che si terrà domani e dopodomani a Malaga, alla presenza di tutti i big socialisti del continente, dal premier spagnolo Pedro Sanchez al cancelliere tedesco Olaf Scholz", ha detto in maniera perentoria Provenzano.

L’Italia, col Pd, - prosegue Repubblica - spingerà per applicare la stessa procedura adottata per il neo-premier slovacco Robert Fico: filo-russo, alleato con l’estrema destra, è stato espulso dal Pse a metà ottobre, nemmeno due settimane dopo la vittoria elettorale a Bratislava. "Per Rama – riprende Provenzano – l’iter dovrebbe essere ancora più spedito, considerato che è un semplice osservatore e l’Albania non fa parte dell’Ue". Secondo il Pd, l’accordo viola il diritto internazionale ed "anche i valori della famiglia socialista", aggiunge l’ex ministro Provenzano. Rama col suo Pssh è membro osservatore del Pse, al pari dei partiti socialisti di altri Paesi che vorrebbero entrare nell’Unione europea. In teoria, Rama avrebbe la possibilità di presentarsi alla due giorni di Malaga, anche solo per difendersi, ma secondo gli sherpa che lavorano all’appuntamento alla fine non ci sarà. Forse ha percepito il clima.