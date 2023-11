Macron vuole Draghi alla guida dell'Ue. E liberarsi di Lagarde dalla Bce

Macron vorrebbe anche liberarsi della connazionale Christine Lagarde, rea di aver esagerato con il rialzo dei tassi di interesse

Le parole pronunciate ieri dall'ex premier Mario Draghi sugli errori passati di Bruxelles e il futuro "nebuloso" alle porte confermano i grandi movimenti in vista delle prossime elezioni europee e sullo scacchiere politico del Vecchio Continente. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate, il presidente francese Emmanuel Macron è irritato con Ursula von der Leyen per le posizioni sui migranti della presidente della Commissione Ue e in particolare per i viaggi a Tunisi con Giorgia Meloni.