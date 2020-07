Recovery Fund: Conte inizia il tour, la tappa decisiva sarà venerdì in Olanda

Giuseppe Conte si appresta ad affrontare un viaggio europeo decisivo per le sorti dell'Italia e per il futuro del suo governo. Il premier vuole rassicurare gli altri leader europei sulle strategie per affrontare la crisi economica che sta attraversando il Paese. Il tour inizierà oggi in Portogallo, ma vedrà come tappa ben più difficile — superata la Spagna domani — quella di venerdì a L’Aia, dove incontrerà il premier olandese Rutte. Per poi chiudere lunedì a Berlino da Angela Merkel. Con un probabile passaggio ulteriore — ma non ancora confermato — dal presidente francese Macron.

"Quel che devono comprendere — dice il premier a Repubblica — è che non si tratta di darci soldi o di essere solidali con le nostre difficoltà. Salvare il mercato comune europeo è interesse di tutti. Merkel lo ha capito. Lo capiranno anche i frugali». E cioè Olanda, Austria, Danimarca e Svezia. Per questo, il presidente del Consiglio ha fatto di tutto per convincere Pd e M5S che sul decreto semplificazioni non c’era più un minuto da perdere.

Conte sa che la cosa più importante è convincere i contrari, per questo ha preparato con cura la tappa a L’Aia: Rutte va convinto di quel che Conte ha ripetuto in queste ore: "L’Italia sta facendo le riforme non perché lo chiede l’Europa, ma perché servono agli italiani". Sono i 10 giorni in cui Conte si gioca tutto. Il perché lo spiegano senza infingimenti a Palazzo Chigi: la trattativa sul Recovery Fund non è chiusa ed è quella da cui tutto dipende. A partire dai fondi — circa 170 miliardi di euro tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto — che il nostro Paese avrà per affrontare la crisi sociale in arrivo.