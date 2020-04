Regno Unito: è nato il figlio di Boris Johnson e Carrie Symonds

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato la nascita del figlio. La compagna, Carrie Symonds, ha dato alla luce una "bimbo in salute questa mattina all'ospedale di Londra". Madre e figlio stanno bene, ha fatto sapere un portavoce di Downing Street.

Johnson, che ha già quattro figli avuti dal precedente matrimonio con Marina Wheeler e un quinto nato nel 2009 da una relazione extraconiugale, è tornato lunedì alla guida del governo dopo essersi ripreso in seguito al ricovero per una settimana in terapia intensiva a causa del coronavirus.

Anche la compagna, Carrie, ha manifestato sintomi del contagio all'inizio del mese ed è stata costretta a letto ma non si è sottoposta al test dal momento che dopo una settimana si è ripresa. La coppia alla fine di febbraio aveva annunciato in una nota sia il fidanzamento che la notizia della gravidanza, indicando che il bimbo sarebbe arrivato all'inizio dell'estate. Secondo i tabloid, il bebé è nato al settimo mese. In occasione della Giornata internazionale delle donne, la Symonds aveva per la prima mostrato la pancia cresciuta, indossando un largo vestito a fiori.