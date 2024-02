Rischio colera su una nave da crociera: paura alle Mauritius

Una nave della Novergian Cruise Line è stata messa in quarantena alle Mauritius per una possibile epidemia di colera. Alla fine era solo gastrite...

A largo delle cose di Mauritius una nave da crociera della Norwegian Cruise Line con a bordo più di 2mila passeggeri è rimasta ferma in quarantena per la paura di un'epidemia di colera. Il natante era stato allontanato domenica dal molo di Port Louis per, come riporta Repubblica, "potenziali rischi per la salute" dopo che 15 passeggeri erano stati messi in isolamento a bordo.

I passeggeri isolati sono stati sottosposti a dei test per verificare la natura dei problemi allo stomaco, come ha confermato un portavoce della Norwegian Cruise Line. Molti media avevano riferito che si poteva trattare di colera ma alla fine si è scoperto che si trattava di una gastroenterite. Bhooshun Ori, direttore del ministero della Salute di Mauritius, ha dichiarato che i passeggi si sono "completamente ristabiliti". Le autorità locali hanno quindi dato il via libera all'attracco.

Secondo le Nazione Unite da gennaio 2023 soono 188mila le persone infettate da colera in 7 Paesi dell'Africa meridionale e di queste 3mila sono morte.