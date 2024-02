Vitello tonnato Gianni Negrini nel mirino: allarme rischio microbiologico

Un lotto di vitello tonnato a marchio Gianni Negrini è stato ritirato dal Ministero della Salute per un non meglio specificato rischio microbiologico

Il Ministero della Salute e la catena di supermercati Carrefour e Il Gigante hanno reso pubblico il richiamo da parte del produttore di un lotto di vitello tonnato a marchio Gianni Negrini. Si parla di un non meglio specificato rischio microbiologico, senza entrare nei dettagli su quale patogeno si tratti. Come riporta ilfattoalimentare.it, Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 170 grammi. Il numero di lotto è E11867 con la data di scadenza 19/02/2024.





L'azienda Gianni Negrini Srl ha prodotto il lotto di vitello tonnato richiamo nello stabilimento in via Alberelli 28, a Renazzo, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione CE IT 19 L).

Si consiglia sempre di non consumare il prodotto a scopo precauzionale e riportarlo nel punto vendita dove si è effettuato l'acquisto per ricevere il rimborso.