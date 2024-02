Richiamato lotto frutta secca: rischio ocratossina-A: ecco come proteggersi

Richiamato un lotto di fichi secchi a marchio M. Greco Srl per un potenziale rischio di contaminazione da ocratossina-A

Nuovi richiami di prodotti potenzialmente rischiosi per la salute da parte del Ministero della Salute. Nello specifico si parla di un lotto di frutta secca tolto dagli scaffali dei supermercati per una sospetta contaminazione da ocratossina-A. Sappiamo che questa sostanza ha un effetto cancerogeno sugli animali ma ancora è sconosciuto come l'organismo umano reagisce alla sua presenza. Come sempre si consiglia di non consumare i prodotti sottoposti al richiamo e di riconsegnarli presso il punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto per ricevere il rimborso.

Oggi del richiamo sono i fichi secchi al rum e fichi mandorlati infornati a marchio M. Greco Srl, che li ha prodotti nello stabilimento in via Assunta 56 a Montecorice, in provincia di Salerno. Il lotti potenzialmente rischiosi per la salute sono 11/0510, 11/0112, 11/0212, 11/0411, 11/0210, 11/0311, 11/01115 e 11/02115. La scadenza è fissata al 30/6/24. I fichi sono venduti in confezioni di 200 e 250 g.