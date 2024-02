Patatine fritte surgelate con insetti, richiami per marchi molto conosciuti

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di patatine fritte surgelate dei marchi Happy Dì e Buone e Croccanti per la possibile presenza di residui di insetti

Nuovi richiami da parte del Ministero della Salute per alcuni prodotti nei supermercati che potrebbero portare a un rischio per chi li consuma. Come riporta ilfattoalimentare.it, questa volta sono finiti nel mirino del Ministero alcuni marchi di patatine fritte surgelate. Se avete in freezer i prodotti richiamati, il consiglio è quello di non consumarle ma restituirle al punto vendita dove avete effettuato l'acquisto per il rimborso.





I supermercati A&O e Famila hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di patate fritte surgelate a marchio Happy Dì del Gruppo Commerciale Selex. Il motivo è la sospetta presenza di residui di insetti nelle confezioni. Il prodotto richiamato viene venduto in confezioni da 1 Kg e appartengono al lotto AB23343 con data di scadenza 12/2025 (codice EAN 8003100918444).

Le patatine fritte sono state prodotte da Pizzoli Spa nello stabilimento di Budrio, nella città metropolitana di Bologna, in via Zenzalino Nord 1.





Il Ministero ha predisposto anche il ritiro di un lotto di patatine fritte surgelate a marchio Buone e Croccanti, sempre la possibile presenza di residui di insetti. Il prodotto richiamato viene venduto in confezioni da 1 Kg e appartengono al lotto AB23343 con data di scadenza 12/2025 (codice EAN 8003100918444).