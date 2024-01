Tonno Mareblu, salmone Nordic e prodotti MitoLife: nuovi allarmi alimentari

Richiami e ritiri alimentari 2024: attenzione a ciò che si compra

Aumentano i richiami da parte del Ministero della Salute di prodotti alimentari che non rispettano le regole di etichettatura o presentano potenziali rischi per la salute dei clienti. Dal primo gennaio di quest'anno il Fatto Alimentare ha segnalato 16 richiami, per un totale di 30 prodotti. Vi ricordiamo che se avere in dispensa gli alimenti richiamati si consiglia di non consumarli ma di restituirli nel punto vendita in cui avete effettuato l'acquisto per ottenere il rimborso.

Tonno Mareblu





Il Ministero della Salute ed Esselunga segnalano il richiamo precauzionale di un lotto di tonno VeroNaturale al vapore del marchio Mareblu da parte del produttore Indian Ocean Tuna Limited per la possibile contaminazione da istamina, sostanza che può provocare la sindrome sgombroide. Il prodotto incriminato è venduto in confezioni da 6 e 8 lattine da 60 grammi con il termine minimo di conservazione (TMC) 23/06/2026. Lo stabilimento di produzione si trova a Victoria, sull’isola di Mahé, alle Seychelles (marchio di identificazione FC01). Per qualsiasi chiarimento o richiesta specifica, è possibile contattare l’azienda al numero verde 800 456500 o inviare una e-mail all’indirizzo info@mareblu.it

Frappe mosse di FrescoFresco





Coop segnala un richiamo da parte di Santangelo Group di un lotto di frappe mosse a marchio Frescofresco per l'assenza nell'etichetta degli allergeni: solfiti da vino, soia, latte e senape. I dolci di Carnevale sono venduti in confezioni da 130 grammi con il numero di lotto L24006 e il termine minimo di conservazione (TMC) al 24/05/2024.

I prodotti in questione sono stati esposti in alcuni punti vendita di Coop a Roma e in Toscana. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 0744 812878.

Salmone affumicato KV Nordic





Richiamato anche un nuovo lotto di salmone affumicato scozzese a marchio KV Nordic per "rischio microbiologico” non specificato. Il prodotto viene venduto in confezioni da 270 grammi con il numero di lotto L23345 e la data di scadenza 28/01/2024.

A produrlo è l'azienda Vidima OU nello stabilimento di Tallin, in Estonia (marchio di identificazione EE T390 EU). Il Ministero in precedenza aveva già predisposto il richiamo per un altro lotto di salmone affumicato scozzese dello stesso marchio e prodotto sempre nello stesso stabilimento per la presenza di Listeria.

15 prodotti MitoLife





Infine, ritirati dal mercato anche 15 prodotti a marchio MitoLife. Si tratta probabilmente di integratori alimentari, anche se il Ministero non chiarisce non lo specifica. Il motivo del richiamo è che la “giustificazione delle materie prime risultata emessa senza titolo”. Le confezioni tolete dagli scaffali sono flaconi da 30 ml con il numero di lotto 221030 e data di scadenza al 01/2025. Nello specifico si parla di:

MitoLife Crystals

MitoLife PS

MitoLife 6-Elements

MitoLife SG

MitoLife Metals

MitoLife COE

MitoLife Mix 1

MitoLife Mix 2

MitoLife Mix 2B

MitoLife Mix 3

MitoLife Mix 5

MitoLife Mix 6

MitoLife Mix 7

MitoLife Mix 8

MitoLife Mix 12

I flaconi richiamti sono stati prodotti da MitoLife nello stabilimento di via dei Piccardi 8/a, a Trieste.