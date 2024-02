Formaggio Castelmagno DOP: richiamo del Ministero per Escherichia Coli

Richiami per il formaggio Castelmagno DOP a marchio Beppino Occelli e Tino Paiolo per possibile contaminazione da Escherichia Coli

Si allunga la lista di prodotti richiamati dal Ministero della Salute per un potenziale rischio per la salute. Questa volta di parla di un lotto di formaggi diversi per una possibile contaminazione da Escherichia Coli. Come sempre si consiglia di non consumare i prodotti sottoposti al richiamo e di riconsegnarli presso il punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto per ricevere il rimborso.

Il lotto oggetto del richiamo è il 23151011 e riguarda il formaggio prodotto da Castelmagno DOP per diversi marchi. Il primo prodotto richiamo è a marchio Beppino Occelli ed è stato realizzato nello stabilimento in Località Prella 65/C, 12060 a Farigliano, in provincia di Cuneo. La data di scadenza è il 9/3/24. Il secondo è a marchio Tino Paiolo ed è stato prodotto dalla Società Agricola La bruna di FIandino Davide & C. S.S. nello stabilmento in B.ta Marobert n°3 12020 a Monterosso Grana, sempre in provincia di Cuneo. La scedenza è del 29/2/24. Il prodotto viene venduto in forme intere da 2 kg.