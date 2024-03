Royal Family choc, morto il marito della cugina di Re Carlo: ipotesi suicidio

Choc nella Royal Family: morto, forse suicida, il marito della cugina di Re Carlo

Il marito di Lady Gabriella Windsor, Thomas Kingston, è morto per una "ferita traumatica alla testa" e una pistola è stata trovata vicino al suo corpo in una dependance della casa di Cotswolds dei suoi genitori, lo scrive il Daily Mail senza ipotizzare in modo esplicito un suicidio che, a questo punto, sembra l'ipotesi più probabile. Thomas Kingston, 45 anni, è stato trovato nella villa di campagna della sua famiglia domenica sera e un'autopsia ha rivelato la causa del decesso, ha dichiarato il tribunale del Gloucestershire Coroner.

Il padre lo ha trovato dopo aver forzato l'ingresso di un edificio chiuso a chiave, dopo che Kingston si era recato a pranzo con i suoi genitori, ha dichiarato il medico legale Katy Skerrett. La polizia e i paramedici sono stati chiamati sulla scena dopo che un membro della famiglia aveva fatto una chiamata al 999. La polizia ha dichiarato che la morte di Kingston non è sospetta.

La vedova Lady Windsor ha reso omaggio al marito in una dichiarazione congiunta con la famiglia, descrivendolo come un "uomo eccezionale che ha illuminato la vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto" e definendo la sua morte un "grande shock per tutta la famiglia".

Sfuggito a un attentato in Iraq in cui erano morte 22 persone, Kingston - il cui nome nel passato era stato collegato anche a quello di Pippa Middleton, quando la sorella della principessa del Galles era ancora single- lavorava attualmente nella finanza ed era entrato nel 2017 a Devonport Capital, una società specializzata nel supporto alle aziende nelle economie emergenti o in contesti post-conflitto.

Conosciuta come Ella dagli amici, alla sua nascita Lady Gabriella era la diciottesima in linea di successione al trono, con gli anni è scivolata oltre il 50esimo. Questo non le ha impedito essere sotto i riflettori in maniera pressocchè costante, amata in particolare dalla regina Elisabetta II che le concesse un matrimonio in grande stile nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor: lei vestita in Luisa Beccaria, lui con il tight di ordinanza, il matrimonio si svolse nel 2019, appena un anno dopo quello di Harry e Meghan. Alla cerimonia non volle mancare con una fugace apparizione anche il principe Filippo, già molto malato.

La coppia si era fidanzata nell'estate dell'anno prima; e da sposati erano apparsi di frequente nelle riunioni famigliari della famiglia reale (anche se non 'working member'). L'ultima volta erano comparsi in pubblico il giorno di San Valentino, sfoggiando abiti blu reale e nero abbinati, sorridenti e apparentemente felici a un evento per celebrare Shakespeare tenutosi a Grosvenor House, a cui aveva partecipato anche la regina Camilla.

Secondo alcuni media, la morte di Kingston - considerato amico anche del principe William, erede alla corona britannica - non è stato il motivo per cui il principe del Galles aveva dato forfait all'ultimo minuto e non ha partecipato alla funzione religiosa in memoria dell'ex re di Grecia, Costantino II, cerimonia che si è tenuta nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Alla cerimonia erano invece presenti i suoceri: con il volto vitreo, hanno anteposto il dovere al dolore e sono tornati nella cappella che li aveva visti assistere raggianti, solo cinque anni fa, alle nozze della figlia con Kingston.