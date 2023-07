Russia, intercettati droni in cielo. Mosca: "Attacco terroristico di Kiev"

Guerra Ucraina, Russia: "Tentato attacco terroristico di Kiev, 5 i droni abbattuti a Mosca"

Non s'arresta la guerra tra Russia e Ucraina, giunta ormai al suo 496esimo giorno. Secondo Zelensky, la risposta di Putin alla ribellione del Gruppo Wagner è stata "debole" e il potere del presidente russo "si sta sgretolando". Cinque droni sono stati abbattuti a Novaya Moskva, un distretto amministrativo di Mosca, e un altro nella regione di Kaluga, a sud-ovest della capitale russa. Gli atterraggi e i decolli all'aeroporto Vnukovo di Mosca sono stati limitati "per motivi tecnici". Il leader della milizia paramilitare Prigozhin rispunta dopo giorni di silenzio con un nuovo audio: "Nuove vittorie al fronte ci aspettano presto", dice da un luogo ancora misterioso. La Nato garantisce di avere un piano in caso di incidente al reattore di Zaporizhzhia. Morta la scrittrice ucraina Victoria Amelina, che era rimasta ferita a Kramatorsk durante il raid russo sul ristorante al centro della città il 27 giugno.