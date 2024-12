Russia, Lavrov allontana la tregua: "Non porta da nessuna parte". E smaschera Macron

Russia, Lavrov apre a Trump e chiude a Macron. Ecco che cosa sta succedendo nelle trattative per la "pace"

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi, la Russia continua a bombardare anche la capitale Kiev e la sensazione è che voglia accelerare con gli attacchi in Ucraina più possibile prima dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Lo stesso ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha confermato l'intenzione di aprire una trattativa con il tycoon. "Spero vivamente - ha detto Lavrov - che l'amministrazione del signor Trump, compreso il signor Kellogg, analizzi le cause profonde del conflitto. Siamo pronti per le consultazioni e per l'ennesima conferma della nostra posizione, che è stata ripetutamente espressa in modo forte e chiaro: siamo aperti a qualsiasi negoziato se è sostanziale e affronta le cause e i principi fondamentali, che il Presidente Putin ha definito nel giugno di quest'anno", ha detto Lavrov in un'intervista ai media russi e stranieri.

"Una tregua - prosegue Lavrov - è una strada che non porta da nessuna parte. Abbiamo bisogno di accordi giuridici definitivi che fissino tutte le condizioni per garantire la sicurezza della Federazione Russa e i legittimi interessi di sicurezza dei nostri vicini, ma in un contesto che stabilisca in modo giuridico internazionale la impossibilità di violare tali accordi".

La Russia ha ricevuto proposte dalla Francia per stabilire un dialogo sul conflitto in Ucraina, senza la partecipazione di Kiev, lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in un'intervista ai media russi e stranieri. "Più volte ci sono state richieste da parte dei nostri colleghi francesi attraverso canali chiusi: 'Aiutiamo, stabiliamo un dialogo sulla questione ucraina, comunque, senza l’Ucraina. Un comportamento così ambiguo - ha concluso Lavrov - non ispira il desiderio di prendere sul serio ciò che sta accadendo su iniziativa dei nostri colleghi francesi".