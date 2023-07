Costa Azzurra, gli affari degli oligarchi. Riapre il resort della Timchenko

Riapre in Costa Azzurra il resort della moglie di Gennady, fedelissimo di Putin

Tornano a fare gli affari gli oligarchi e fedelissimi di Vladimir Putin. Lo scrive oggi la Stampa, che racconta come sia pronto alla riapertura il Club de Cavalière & Spa, un hotel extra-chic a 5 stelle che promette vacanze indimenticabili in Costa Azzurra. "Un piccolo angolo di paradiso situato su una spiaggia privata a Lavandou, ad una trentina di chilometri da Saint-Tropez, non lontano da Cap Nègre, dove sorge la residenza estiva della famiglia di Carla Bruni", spiega la Stampa.

Ma l’hotel, prosegue il quotidiano di Torino, "appartiene a Elena Timchenko, moglie di Gennady, figura vicinissima a Vladimir Putin. «Una delle persone più potenti della Russia», secondo Forbes, che ha stimato il suo patrimonio a 18,5 miliardi di dollari". La struttura, infatti, ha riaperto i battenti lo scorso 26 maggio per la nuova stagione estiva, dopo circa un anno di chiusura. "Come se niente fosse, tra lo stupore dei cittadini di Lavandou e dell'amministrazione locale", scrive la Stampa.

Eppure, ricorda la Stampa, "proprio un anno fa il presidente Emmanuel Macron garantiva che le «sanzioni contro la Russia» sarebbero rimaste in vigore «fino al tempo necessario e con l’intensità necessaria» per colpire Mosca, ma evitando di danneggiare la Francia, come dimostra l’indulgenza avuta da Parigi nei confronti del club".