Russia, Putin 'dichiara guerra all'Occidente'. "Superate tutte le linee rosse"

I Paesi occidentali "hanno contribuito a quel colpo di Stato" a Kiev

"L'Occidente ha superato tutte le linee rosse, e persino marroni, fornendo armi al regime di Kiev". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in una intervista al canale Rossiya 1, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. I Paesi occidentali sono gli "istigatori" del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in una intervista al canale Rossiya 1, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti. "Tutto e' iniziato con un colpo di stato costituzionale nel 2014, sostenuto dai Paesi occidentali, che sono gli istigatori del conflitto in Ucraina", ha affermato Putin. I Paesi occidentali "hanno contribuito a quel colpo di Stato" a Kiev, "e' una cosa ovvia", ha sottolineato Putin. A quel punto, ha proseguito il leader russo, "noi siamo stati costretti a proteggere la popolazione della Crimea e in un modo o nell'altro, alla fine, abbiamo sostenuto il Donbass".

Ucraina, Berlino denuncia "nuova intimidazione nucleare" di Mosca - La Germania ha denunciato oggi come "l'ennesimo tentativo di intimidazione nucleare" da parte di Mosca l'annuncio del dispiegamento in Bielorussia di armi nucleari tattiche. In un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri, Berlino ha sottolineato che "il paragone fatto dal presidente Putin con la distribuzione delle armi nucleari della Nato è fuorviante e non può essere usato per giustificare l'iniziativa annunciata dalla Russia". La Germania ha inoltre ricordato che il governo di Minsk si è impegnato in più occasioni contro la presenza di armi nucleari sul proprio territorio.