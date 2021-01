Russia, Putin mette in cella l'oppositore. Navalny rischia 3 anni e mezzo

Alexei Navalny e' stato arrestato in aeroporto, al rientro dalla Germania dove era stato curato per l'avvelenamento che aveva subito in agosto. Il suo aereo, atteso all'aeroporto Vnukovo, e' stato invece fatto atterrare a Sheremetyevo.

L'oppositore del presidente russo Vladimir Putin, Aleksei Navalny, dovra' affrontare la richiesta, giunta da un tribunale di Mosca, di una conversione di una pena detentiva sospesa per "mancato rispetto degli obblighi imposti" per "non aver riparato un danno o aver commesso nuovo reato". La richiesta era stata resa nota lunedi' e aveva spinto molti sostenitori a invitare Navalny a restare in Germania.

Navalny martedi' aveva affermato che la denuncia era stata presentata dai servizi penitenziari per il mancato ritorno in patria dopo la fine della convalescenza, ovvero una violazione dei termini della liberta' condizionale concessa dopo una condanna risalente al dicembre 2014.

"Putin e' cosi' furioso nel vedermi sopravvissuto all'avvelenamento che ha chiesto ai servizi penitenziari di rivolgersi alla giustizia", aveva commentato il quarantaquattrenne, che era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione con sospensione della pena per appropriazione indebita di 26 milioni di rubli da una filiale dell'azienda di cosmetici francese Yves Rocher. L'azienda aveva da parte sua affermato di non aver subito "nessun danno". Nell'ottobre 2017, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva stabilito che Navalny e suo fratello erano stati privati del diritto a un giusto processo.