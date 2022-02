Guerra Russia-Ucraina, "io italiana resto a Kiev. Ci aspettavamo l'attacco"

Guerra Russia-Ucraina, la testimonianza di un'italiana a Kiev: "Rimango qui, leale verso un paese che mi ha ospitato per 20 anni"

"L'istinto e l'intuizione mi dicono che questa non sarà purtroppo una notte tranquilla". Il sentore di Eleonora Trivigno, italiana, materana d'origine, a Kiev da vent'anni, è lo stesso dei connazionali ma anche degli ucraini che nella notte sono rimasti in vigile attesa nelle loro case di città a seguire l'evolversi del conflitto.

La determinazione e la testardaggine di Eleonora, laureata in storia dell'Europa centro orientale e responsabile delle relazioni economiche e commerciali con l'Italia di un'azienda internazionale con sede a Kiev, sono però il retaggio di quei natali lucani che anche in Ucraina s'e' portata dietro e che ora la spingono a non abbandonare la terra che l'ha "ospitata" come lei sottolinea per venti anni.

"Non riesco ad immaginare di infilare due cose in valigia ed andare via di qui - racconta all'Agi - io qui ho famiglia, amici e, nonostante la gravità della situazione, io sono intenzionata a rimanere qui, anche per provare a dare una mano o anche semplicemente per lealta' verso un paese che mi ha ospitato per 20 anni". Inascoltati sono cosi' rimasti gli appelli a rientrare arrivati dalla famiglia in Italia.

