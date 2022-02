Ucraina, 6 ore di Consiglio Ue. "Iniziata una nuova era, lo ha deciso Putin"

Ucraina, von der Leyen: "Pronto un enorme pacchetto di sanzioni"

La guerra in Ucraina continua e ormai le truppe di Putin sono a pochi chilometri da Kiev, già nella giornata di oggi i russi potrebbero conquistare la capitale e rovesciare il governo Zelensky. Nonostante questo Usa e Nato continuano a preferire la via delle sanzioni per Mosca. È terminato dopo le due di notte il Consiglio europeo straordinario convocato giovedì sera a Bruxelles, nel quale per oltre cinque ore i leader Ue hanno discusso dell’invasione russa dell’Ucraina, dell’«enorme» pacchetto di sanzioni contro Mosca e dell’accoglienza dei rifugiati. «Un dibattito lungo», ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel nella conferenza stampa finale, dal quale l’Ue esce «unita» con i suoi alleati nel difendere il diritto internazionale calpestato dalla Russia.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha sottolineato che il presidente «Vladimir Putin ha deciso di riportare la guerra in Europa» e che «questi eventi segnano l’inizio di una nuova era». Il presidente francese Emmanuel Macron, che guida la presidenza di turno dell’Ue, ha detto che «l’Unione ha deciso insieme di infliggere un colpo forte alla Russia» e alla Bielorussia che è «complice». Ha anche detto che «c’è stata doppiezza» da parte di Putin: «Ha scelto di scatenare la guerra quando erano ancora aperte le vie diplomatiche».

