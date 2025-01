Germania, Scholz respinge con fermezza le indiscrezioni su un incontro con Putin prima delle elezioni

Il cancellliere ha criticato duramente il comportamento di Kiesewetter (Cdu), sottolineando che non è accettabile fare supposizioni infondate



Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha categoricamente smentito le affermazioni del deputato dell'Unione cristiano democratica (Cdu) Roderich Kiesewetter, secondo cui sarebbe stato pianificato un incontro con il presidente russo Vladimir Putin prima delle elezioni federali del prossimo 23 febbraio. "Questa e' una falsa affermazione", ha dichiarato Scholz domenica durante una riunione a porte chiuse con i vertici del Partito socialdemocratico (Spd) a Berlino. "Non si dovrebbe fare una cosa del genere. E' profondamente indecente e non ci sono prove a riguardo", ha dichiarato Scholz. Il cancellliere ha criticato duramente il comportamento di Kiesewetter, sottolineando che non e' accettabile fare supposizioni infondate. "Le persone oneste hanno il diritto di indignarsi quando vengono fatte false accuse. Non c'e' altro da dire al riguardo", ha concluso il cancelliere.

Il leader dell'Spd ha inoltre ribadito il suo impegno per un approccio cauto nei rapporti con la Russia, sottolineando l'importanza di mantenere aperte le opzioni diplomatiche, inclusi futuri colloqui telefonici. Le dichiarazioni di Kiesewetter, pubblicate ieri su X, avevano sollevato polemiche: "Ci sono prove sempre piu' evidenti che il cancelliere Scholz si rechera' a Mosca o incontrera' Putin prima del 23 febbraio" come parte di una possibile "sorpresa da campagna elettorale". Kiesewetter aveva inoltre ipotizzato un incontro tra Putin e il nuovo presidente statunitense Donald Trump a marzo. L'accusa e' stata respinta con forza dal governo tedesco, che ha sottolineato l'infondatezza di tali affermazioni e il loro potenziale impatto negativo sul dibattito politico.



