Schroeder fa causa al Bundestag: rivuole i privilegi speciali di cui godeva

L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha citato in giudizio il Bundestag, presso il tribunale amministrativo di Berlino, per riottenere i privilegi speciali di cui era stato privato a maggio. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa, citando l'avvocato del politico, Michael Nagel. La commissione Bilancio del Bundestag aveva deciso di privare l'ex cancelliere degli uffici e del personale a cui ha diritto come ex capo di governo, sulla scia delle critiche mossegli da più parti per aver continuato a lavorare in aziende russe nonostante l'invasione dell'Ucraina. Il suo diritto alla pensione e alle misure di sicurezza, invece, non era stato intaccato. Per gli avvicati di Schroeder, la decisione della commissione del Bundestag è "illegale".