Sì ai matrimoni gay in Svizzera. Netta vittoria del sì al referendum

Sì ai matrimoni tra persone dello stesso sesso in Svizzera. Secondo la proiezione dell'agenzia di sondaggi gfs.bern per le emittenti pubbliche svizzere, il 64% degli elettori ha votato a favore della misura nel referendum nazionale che si è tenuto oggi. l parlamento svizzero e il Consiglio federale hanno sostenuto la misura "Matrimonio per tutti", e i sondaggi effettuati prima del referendum hanno mostrato un solido sostegno da parte degli elettori. La Svizzera autorizza le unioni civili tra persone dello stesso sesso dal 2007. I sostenitori della misura affermano che la norma metterebbe i partner dello stesso sesso sullo stesso piano legale delle coppie eterosessuali, ad esempio consentendo loro di adottare bambini e facilitando la cittadinanza per i coniugi dello stesso sesso. Permetterebbe anche alle coppie lesbiche di utilizzare la donazione di sperma regolamentata. Per gli oppositori sostituire le unioni civili con i pieni diritti matrimoniali minerebbe le famiglie basate sull'unione tra uomo e donna.